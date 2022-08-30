Собянин вручил гранты лучшим школам Москвы по итогам прошлого учебного года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гранты первой степени в сфере образования лучшим школам по итогам 2021–2022 учебного года. Церемония награждения прошла в ходе городского Открытого августовского педагогического совета во вторник, 30 августа.

— Спасибо вам большое за труд. Вы талантливые ответственные люди, которые всем сердцем работают на благо Москвы, москвичей, маленьких москвичей, готовя их к будущей жизни, — сказал он.

Глава города отметил, что Москва стабильно занимает от второго до шестого места по уровню образования в мире. Кроме того, исследования TIMSS и PISA показали, что столица остается на лидирующих позициях по математике, физике и ряду других точных предметов.

По словам Собянина, правительство города продолжит оказывать содействие в школьной жизни. Оно планирует сделать учебу в школах более современной, интересной и удобной, передает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете. В ходе выступления глава города обозначил основные задачи столичной системы образования. Что сказал мэр — в материале «Вечерней Москвы».