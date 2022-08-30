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Рафик Загрутдинов: Дом по реновации появится в районе Косино-Ухтомский в следующем году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Дом по реновации появится в районе Косино-Ухтомский в следующем году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Камова, 24к1 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Косино-Ухтомский в следующем году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 30 августа.

— В районе Косино-Ухтомский по адресу улица Камова, владение 24, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — заявил Загрутдинов.

По его словам, жилой дом с подземной парковкой состоит из двух восьмиэтажных корпусов, образующих закрытое дворовое пространство. В новостройке будет 185 квартир. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и лифты.

Рафик Загрутдинов: Дом по реновации появится в районе Косино-Ухтомский в следующем году Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Кроме того, постройку оснастят системами охраны, а прилежащую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что с начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

Строительство Жилье Реновация Район Косино-Ухтомский
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