Рафик Загрутдинов: Дом по реновации появится в районе Косино-Ухтомский в следующем году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Камова, 24к1 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Косино-Ухтомский в следующем году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 30 августа.

— В районе Косино-Ухтомский по адресу улица Камова, владение 24, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — заявил Загрутдинов.

По его словам, жилой дом с подземной парковкой состоит из двух восьмиэтажных корпусов, образующих закрытое дворовое пространство. В новостройке будет 185 квартир. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и лифты.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Кроме того, постройку оснастят системами охраны, а прилежащую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что с начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров.