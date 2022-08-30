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Охотовед пояснил, почему дикие животные часто выходят к дорогам

Ирина Игнатенко
Общество
Охотовед пояснил, почему дикие животные часто выходят к дорогам
Фото: Unsplash

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, почему дикие звери стали чаще выходить к людям и особенно к крупным автомагистралям, рискуя при этом жизнью.

По словам эксперта, животных из леса гонят их природные инстинкты — страх и голод. Спровоцировать их в том числе могут лесные пожары и засуха.

— Зверь сейчас еду ищет, поля как раз овсяные поспевают. Зверь мигрирует, зверь гуляет, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Эксперт предупредил, что зимой лоси будут выходить к дорогам еще чаще. У дороги для них некая кормовая база, потому что вырубаются кустарники, а животные выходят эти кусты грызть.

С лисицами почти такая же история. К оживленным трассам их притягивает вредная человеческая привычка. Многие выбрасывают мусор с остатками еды в окна автомобилей. У дорог копится мусор, животные приходят, чтобы найти пропитание.

До этого охотовед Валерий Кузенков рассказал, как стоит вести себя при встрече с лисой. По словам Кузенкова, как правило, лисы в любое время года ведут себя мирно: они очень боятся людей и стараются контактировать с ними как можно меньше.

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