Фото: Минобороны РФ

В результате разгрома украинских военных на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы России ликвидировали более 1,2 тысячи боевиков за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 30 августа.

— В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российскими военными было уничтожено порядка 48 танков, 37 боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и так далее. Кроме того, была разгромлена 128-я отдельная горная штурмовая бригада ВСУ. Пять участников отряда приняли решение сдаться в плен, передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого сообщалось, что союзные войска отбили контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кодема, расположенного в Донецкой народной республике близ Светлодарска. Было уничтожено 20 танков и 30 боевиков.