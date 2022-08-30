Фото: Минобороны РФ

Союзные войска отбили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Кодема, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР) близ Светлодарска. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин во вторник, 30 августа.

— В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков, — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

27 августа подразделения Воздушно-десантных войск России пресекли попытку прорыва украинских военнослужащих на Николаевско-Криворожском направлении. Российскими десантниками были применены артиллерия, штатное вооружение боевых машин, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение. Всего оказались убитыми более 20 украинских солдат. Кроме того, было уничтожено более пяти единиц техники.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина не обладает достаточными ресурсами для организации ответного наступления. Контрнаступление возможно как жест отчаяния, который повлечет за собой соответствующие действия со стороны России.