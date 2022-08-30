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Ученый дал советы, как экономить электроэнергию

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый дал советы, как экономить электроэнергию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Для экономии электроэнергии стоит следить за бытовыми приборами, избавляя их от накипи и пыли. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Имеющиеся в наличии приборы нужно использовать разумно.

— Например, не ставьте холодильник рядом с трубой отопления. Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лед. Система размораживания топит лед, для чего снова расходуется дополнительная электроэнергия, — пояснил он в комментарии Life.ru.

По словам Кашкина, также важно пользоваться крышками при приготовлении пищи на электрической плите, ведь для испарения воды требуется много энергии. Кроме того, эксперт порекомендовал регулярно обслуживать бытовую технику: периодически очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку.

Кашкин добавил, что стоит избавиться от привычки держать постоянно включенными в розетку различные электроприборы, в том числе телевизоры, компьютеры, принтеры и домашние кинотеатры.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина рассказала «Вечерней Москве», какую технику стоит выключить перед отъездом для безопасности и экономии на счетах.

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