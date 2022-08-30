Конгресс индустрии детских товаров пройдет в Москве этой осенью

Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

В столице этой осенью состоятся региональный и федеральный этапы Конгресса индустрии детских товаров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Уточняется, что региональный этап пройдет в период с 27 по 29 сентября, федеральный — с 22 по 24 ноября. В рамках мероприятия выступят заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и другие.

Накануне сообщалось, что первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса Александра Суворова по легкой атлетике и спортивному ориентированию среди кадетов пройдет в Москве с 12 по 16 сентября. Торжественная церемония открытия мероприятия состоится в спортивном комплексе «Медведково-Арена».

До этого стало известно, что конкурсы, направленные на профилактику ДТП с участием детей, пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября. Организатором мероприятий выступает Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.