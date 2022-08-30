Более трети россиян мечтают ездить в отпуск в доме на колесах

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Автомобиль оказался наиболее популярным видом транспорта у россиян, которые отправились в отпуск в этом году. При этом 38 процентов из них назвали самым удобным видом авто для отдыха дом на колесах. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Росгосстрах» и «Ситидрайв».

Так, путешествие на автомобиле предпочитают 23 процента респондентов. При этом в тройку наиболее удобных для этого машин россияне, помимо дома на колесах, включили внедорожник или кроссовер (33 процента) и минивен/микроавтобус — 29 процентов.

Еще 17 процентов россиян хотели бы передвигаться на универсале, а седан или хэтчбек выбрали 12 процентов, еще пять процентов опрошенных отдали свой голос электромобилю.

Вторым по популярности видом транспорта у отпускников оказался поезд (17 процентов), а на третьем месте расположился самолет (13 процентов).

При этом 15 процентов россиян заверяют, что ездят в отпуск на машине каждый год, еще 26 процентов выбирают этот вид проезда на место отдыха периодически, а 18 процентов мечтают начать путешествовать таким способом, передает «Газета.ру».

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