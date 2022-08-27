«Медики будут обязаны помочь»: терапевт Чернышова рассказала, что делать при болезни на отдыхе

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Отравление и простуда становятся частыми спутниками туристов в путешествиях. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что делать при первых признаках заболевания на отдыхе и какие лекарства нужно обязательно взять с собой в путешествие.

По ее словам, в зарубежную поездку можно отправляться только после оформления медицинской страховки.

— Как правило, во все зарубежные поездки туристам оформляют медицинскую страховку. Нужно обязательно ее делать. Если состояние человека вызывает опасения, то можно вызвать местного врача или скорую помощь. Медики будут обязаны оказать пациенту помощь, — рассказала Чернышова.

Терапевт отметила, что при простуде на отдыхе можно самостоятельно оказать себе необходимую медицинскую помощь:

— Простуда или отравление в небольших проявлениях может свидетельствовать об акклиматизации. Кроме того, вирусная инфекция легкой степени тяжести, вызывающая простуду, не требует специального лечения. Достаточно полежать, выпить теплой воды с лимоном и принять жаропонижающие препараты.

Эксперт предупредила, что в первые дни отпуска лучше воздержаться от экзотической пищи. Привычные блюда предотвратят отравление.

— В первые два–три дня пребывания на отдыхе нельзя пробовать экзотическую еду. В большинстве случаев это приведет к отравлению. Нужно питаться проверенными и диетическими продуктами. Если возникли неприятные ощущения, такие как многократная рвота и частый стул, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут привести к потере большого количества жидкости, что обернется неприятными последствиями для здоровья, — сказала врач.

Собеседница «ВМ» посоветовала серьезно отнестись к сбору аптечки на отдых. В первую очередь нельзя оставлять дома жизненно необходимые препараты, которые выписал врач.

— В первую очередь турист должен взять с собой в путешествие все лекарства, которые он принимает на постоянной основе. Например, гормоны щитовидной железы, препараты от сахарного диабета или давления. Медикаменты, выписанные врачом, не нужно оставлять дома. Их обязательно необходимо продолжать пить на отдыхе. Также я советую взять с собой жаропонижающие порошки, обезболивающие и противоаллергические таблетки, средство от солнечных ожогов и энтеросорбенты — препараты от острого отравления, — уверена эксперт.

Чернышова предупредила: даже при небольшом отеке носа нужно воспользоваться сосудосуживающими каплями, чтобы предотвратить осложнения на уши.

— Обязательно нужно положить в аптечку капли в нос. Кроме того, если у человека есть даже небольшой отек в носу, то необходимо закапать сосудосуживающие капли в нос. Они предотвратят осложнения на уши при перелете.