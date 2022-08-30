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Дорогу по реновации построят в районе Нагатино-Садовники

Александр Афонин

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дорогу по реновации построят в районе Нагатино-Садовники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

В районе Нагатино-Садовники построят дорогу в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— При реализации программы реновации в столице строятся не только новые дома, но и необходимая транспортная инфраструктура: новые дороги, развязки, пешеходные переходы, тротуары и велодорожки, — сказал он.

Отмечается, что новая дорога обеспечит транспортное сообщение между Варшавским шоссе и Нагатинской набережной. Она пройдет рядом с проектируемым домом на Нагатинской улице и будет иметь две полосы.

Для комфорта горожан с двух ее сторон оборудуют тротуары, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа сообщалось, что два тоннеля, которые в будущем свяжут дублер Киевского и Калужского шоссе с существующими поперечными магистралями, сооружают в рамках строительства дороги Мамыри — Пенино — Шарапово.

Длина путепроводов составит 1,5 километра. Их оборудуют системами освещения, вентиляции и пожаротушения.

В данный момент строители укрепляют подпорные стенки открытого участка тоннеля на пересечении с трассой М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна.

Район Нагатино-Садовники Реновация Дороги
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