Два тоннеля построят на трассе от Мамырей до Шарапова в Москве

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Два тоннеля, которые в будущем свяжут дублер Киевского и Калужского шоссе с существующими поперечными магистралями, сооружают в рамках строительства дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

— Первый тоннель строится на пересечении с автодорогой М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна. Подземная его часть была готова еще в прошлом году, к моменту ввода в эксплуатацию поперечной трассы. Сейчас выполняются работы по возведению открытой части. Второе сооружение появится под магистралью М3 «Украина» — Сосенки — Ямонтово, — уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Длина путепроводов составит 1,5 километра. Их оборудуют системами освещения, вентиляции и пожаротушения. В данный момент строители укрепляют подпорные стенки открытого участка тоннеля на пересечении с трассой М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна.

Трасса от Мамырей до Шарапова пройдет параллельно Калужскому шоссе от поселка Завода Мосрентген в сторону Троицка до дороги, соединяющей магистрали М3 «Украина» и Калужское шоссе. Движение по трассе будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. Общая готовность объекта составляет около 25 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад. Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта.