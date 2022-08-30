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Движение по Каширскому шоссе восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Каширскому шоссе восстановили после ДТП
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, вл63к1 Карта всех событий

Движение по Каширскому шоссе восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 30 августа.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе владения № 63 на Каширском шоссе. Столкнулось несколько автомобилей. В результате аварии были заблокированы две полосы из трех.

Еще одно крупное ДТП произошло в Ярославской области. Столкнулись легковой автомобиль, карета скорой помощи и бензовоз. В результате аварии погибло три человека.

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