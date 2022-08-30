Таможня Финляндии раскрыла причину изъятия евро у россиян на границе

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Сотрудники Таможенной службы Финляндии изымали у россиян на границе иностранную валюту из-за санкций ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе финского департамента таможенного контроля во вторник, 30 августа.

— Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена (ЕС — прим. «ВМ»), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято на основе статьи 5i регламента Совета ЕС. Согласно нему, исключением служит лишь перевозка валюты для личного использования и дипломатических представительств, однако льгота не распространяется на частных лиц, передает РБК.

До этого сообщалось, что выезжающим с территории Финляндии российским туристам приходится отдавать евро финским таможенникам «на сохранение». При этом россиянам предлагают два варианта: передать валюту кому-то, кто едет в Финляндию, или забрать деньги при въезде в страну.