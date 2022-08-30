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Охранника в Шереметьеве уволили из-за съемки видео под юбкой у пассажирки

Лейла Алиева
Происшествия
Охранника в Шереметьеве уволили из-за съемки видео под юбкой у пассажирки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево уволил сотрудника, пытавшегося снять видео у пассажирки под юбкой. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе гавани.

— 29 августа 2022 года по факту распространения видеоматериала в социальных сетях о нарушении работником этических норм и корпоративного кодекса поведения проведена внутренняя проверка. В итоге принято решение об увольнении данного работника, — говорится в сообщении.

До этого в социальных сетях распространились видеокадры, на которых охранник аэропорта Шереметьево тайком пытался снять видео у пассажирки под юбкой, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале августа стало известно, что полицейские задержали мужчину, который приставал к детям на детской площадке в ЮАО. К правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она рассказала, что к дочке и ее 9-летней подруге начал приставать незнакомый мужчина.

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