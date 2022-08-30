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Песков обозначил единственное препятствие для поставок газа в ЕС

Александр Афонин
Экономика
Песков обозначил единственное препятствие для поставок газа в ЕС
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия при поставках газа в ЕС испытывает только технологические проблемы, связанные с введенными санкциями. Об этом во вторник, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства, — сказал он.

Песков добавил, что на данный момент в работе газопровода «Северный поток» задействован только один рабочий агрегат. При этом в период с 31 августа по 2 сентября будет проводиться его ремонт. В связи с этим подача сырья по газопроводу будет временно приостановлена, передает ТАСС.

До этого аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что Россия нанесет ЕС «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию и это создало серьезное напряжение в Европе.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ЕС вернется к поставкам газа из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.

Дмитрий Песков Европа Северный поток
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