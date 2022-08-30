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Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью

Лейла Алиева
Общество
Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью
Фото: РИА Новости

В социальных сетях распространилась информация о том, что французский футболист Килиан Мбаппе состоит в отношениях с трансгедерной моделью Инес Рау. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает газета Corriere dello Sport.

Отмечается, что пара появилась вместе на Каннском фестивале, а также их заметили во время совместного отдыха на яхте. После этого фотографии влюбленных появились в соцсетях.

Инес Рау пять лет назад стала первой трансгендерной моделью, фотографии которой опубликовали на обложке популярного журнала Playboy, передает РИА Новости.

25 августа стало известно о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Торжество прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».\

До этого Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак. Свадьба была оформлена в светлых оттенках. Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции оформили в соответствии с идеей звездной пары. На свадебную церемонию были приглашены актер Мэтт Дэймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

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