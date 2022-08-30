ЦППК приступила к капремонту станции Коренево Казанского направления

Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Коренёво Карта всех событий

Специалисты ЦППК приступили к ремонтным работам на платформе станции Коренево Казанского направления в рамках программы по ремонту пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 30 августа.

— В рамках капитального ремонта специалисты компании заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновят ограждения и сходы, а вместо асфальтового покрытия появится брусчатка. Платформа будет снабжена линией безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, возле сходов уложат тактильную плитку для пассажиров с ограниченными возможностями. Также станцию оснастят современным и эргономичным светодиодным освещением и установят урны и лавочки.

Уточняется, что на период проведения капитального ремонта станция не будет закрыта. При этом работы планируется закончить к концу 2022 года, заключили в ЦППК.

17 августа начался капитальный ремонт платформы на остановочном пункте Чехов Курского направления МЖД, расположенном в Московской области.

Отмечается, что будут заменены плиты перекрытий и фундаментных блоков, также будут установлены современное светодиодное освещение и урны. Работы, как уточняется, планируется завершить до конца 2022 года.