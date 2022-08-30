Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 августа
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Вечером 30 августа в Москве ожидаются грозы, дождь и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 31 августа в столице местами ожидаются грозы, дождь. Возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Москвичей призвали сохранять внимательность, находясь на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. В области местами может пройти кратковременный дождь.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.