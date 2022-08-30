Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 августа

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вечером 30 августа в Москве ожидаются грозы, дождь и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 31 августа в столице местами ожидаются грозы, дождь. Возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Москвичей призвали сохранять внимательность, находясь на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. В области местами может пройти кратковременный дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.

Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте