Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вечером 30 августа в Москве ожидаются грозы, дождь и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 31 августа в столице местами ожидаются грозы, дождь. Возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Москвичей призвали сохранять внимательность, находясь на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. В области местами может пройти кратковременный дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.