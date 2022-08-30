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Газпром объявил о временной остановке «Северного потока» с 31 августа

Елена Самойлова
Экономика
Газпром объявил о временной остановке «Северного потока» с 31 августа
Фото: shutterstock

Прокачку газа по «Северному потоку» временно остановят из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Так, прокачка будет остановлена с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября по московскому времени. Причиной этого представители Газпрома назвали ремонт единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

При этом, согласно данным компании Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», транспортировка газа остановится уже в 03:00 31 августа по московскому времени, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия при поставках газа в ЕС испытывает только технологические проблемы, связанные с введенными санкциями.

До этого аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что Россия нанесет ЕС «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию и это создало серьезное напряжение в Европе.

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