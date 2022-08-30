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S7 разрешила сотрудникам иметь татуировки и разноцветные волосы

Александр Афонин
Общество
S7 разрешила сотрудникам иметь татуировки и разноцветные волосы
Фото: depositphotos

Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила бортпроводникам иметь татуировки и красить волосы в яркие цвета. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— В то время как стандартные нормы авиакомпаний строго и не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Кроме того, для стюардесс станет необязательным носить туфли на каблуке. Они смогут заменить их на балетки или лоферы.

Однако часть ограничений, как уточняется, останется в силе. Так, сотрудникам не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых участках тела: это связано с риском зацепиться и пораниться, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что с 1 сентября самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут летать по сокращенному маршруту в Турцию и Сочи. Благодаря нововведению время полета сократится на 20–30 минут.

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