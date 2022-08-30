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Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 3 сентября

Лейла Алиева
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Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 3 сентября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Расписание поездов поменяется с 3 по 10 сентября на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что будут увеличены интервалы движения поездов в пиковое время. При этом часть поездов отменят, а у других — изменится расписание.

Некоторые составы проследуют от (до) станций Химки, Сходня и Малино. Работы проведут в связи с модернизацией инфраструктуры станции Крюково (Зеленоград) в рамках строительства МЦД-3, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что закрытие одного из путей на Казанском направлении МЖД продлили до 5 сентября. Уточняется, что изменения необходимы для переключения пути на участке от Казанского вокзала до станции Перово в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.

24 августа стало известно, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.

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