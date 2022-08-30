Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Русофобское кудахтанье»: Медведев призвал ЕС решить вопрос с визами

Александр Афонин
Политика
«Русофобское кудахтанье»: Медведев призвал ЕС решить вопрос с визами
Фото: er.ru

Лидерам стран ЕС следует быстрее решать вопросы, касающиеся ограничений на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 30 августа.

— Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы для граждан нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу, — сказал политик.

Данная мера позволит всем убедиться в том, как ЕС относится к россиянам, уточнил он. После решения вопроса они «перестанут отвлекать» Россию от проведения спецоперации на Украине, написал Медведев в Telegram-канале.

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство.

Специалист предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам. Однако он добавил, что у граждан, имеющих вид на жительство или близких родственников в странах Евросоюза, больше шансов получить визу.

Дмитрий Медведев Европа Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте