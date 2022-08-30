«Русофобское кудахтанье»: Медведев призвал ЕС решить вопрос с визами

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Лидерам стран ЕС следует быстрее решать вопросы, касающиеся ограничений на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 30 августа.

— Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы для граждан нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу, — сказал политик.

Данная мера позволит всем убедиться в том, как ЕС относится к россиянам, уточнил он. После решения вопроса они «перестанут отвлекать» Россию от проведения спецоперации на Украине, написал Медведев в Telegram-канале.

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство.

Специалист предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам. Однако он добавил, что у граждан, имеющих вид на жительство или близких родственников в странах Евросоюза, больше шансов получить визу.