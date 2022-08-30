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Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде хлеба для птиц

Елена Самойлова
Город
Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде хлеба для птиц
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

За последние несколько недель специалисты-биологи городского департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали рост случаев пищевого отравления уток. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Пожалуйста, запомните и расскажите друзьям: летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в жаркую погоду сине-зеленые водоросли провоцируют цветение воды во многих столичных водоемах. Растения быстро размножаются и отмирают, из-за чего вода наполняется вредными бактериями и веществами, которые птицы могут получить вместе с брошенным в воду хлебом или другой подкормкой.

Таким образом, подкормка птиц в жару негативным образом влияет на пищеварительную систему пернатых и может привести к их гибели, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 августа сообщалось, что обитающие в столицы черные стрижи отправились на зимовку, которую проводят в южной части Африки.

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