Матросский мост на востоке Москвы оборудуют системами безопасности

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Россия, Москва, Матросский мост Карта всех событий

Согласовано оборудование системами обеспечения транспортной безопасности Матросского моста в ВАО. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Оборудование инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ГБУ «Гормост», — говорится в сообщении.

Мост расположен на улице Стромынке через реку Яузу, он был введен в эксплуатацию в 1955 году. По словам председателя ведомства Анны Яковлевой, мост будет оснащен камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, системой оповещения и контроля доступа, а также комплексом технических средств связи и передачи информации.

Она добавила, что в состав основного оборудования системы видеонаблюдения и видеозаписи войдут IP-камеры. Их установят на въезде и на протяжении всего моста.

Это необходимо для наблюдения за опорами, критическими элементами и подходами к ним. Для функционирования системы предусмотрены сервер с особым программным обеспечением и серверы хранения данных.

Кроме того, запроектирована установка ИК-прожекторов подсветки для камер, формирование кабельных линий связи и установка вспомогательного оборудования. Последнее включает в себя блоки питания, источники бесперебойного питания, термокожухи, устройства грозозащиты, кронштейны и прочее, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты заменили деформационные швы на 34 мостах в Москве в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений.