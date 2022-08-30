Двухголового голубя-мутанта сняли на видео в Москве

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Двухголового голубя-мутанта сняли на видео в одном из столичных парков.

— Двухголовость — один из вариантов сращения сиамских близнецов, встречается в природе не только у людей. Однако явление это довольно редкое. До половозрелого состояния такие особи обычно не доживают, — сказал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат наук Евгений Абизов.

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По его словам, одна голова может работать полноценно, а вторая — слабо, при этом имея достаточное кровоснабжение. Также обе головы вполне могут функционировать одинаково нормально, как у близнецов.

Такое может случиться либо при оплодотворении, либо при формировании яйца. Также на развитие птицы могло повлиять облучение, передает «Мослента».

За последние несколько недель специалисты-биологи городского департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали рост случаев пищевого отравления уток. Уточняется, что подкормка птиц в жару негативным образом влияет на пищеварительную систему пернатых и может привести к их гибели.