Правительство России одобрило передачу Mitsui доли в «Сахалине-2»

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Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5 процента в новом операторе проекта «Сахалин-2». Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации во вторник, 30 августа.

— В соответствии с уведомлением компании «Мицуи и Ко., Лтд.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД», — следует из документа.

Согласно распоряжению, доля в ООО будет передана компании MIT SEL Investment. «Сахалинская Энергия» в скором времени подготовит все необходимые для передачи документы.

Британская компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с Газпромом. В августе стало известно, что Shell не станет заново заключать долгосрочное соглашение с новым российским оператором «Сахалина-2» и будет дожидаться расторжения контракта, чтобы потребовать компенсации убытков от потери СПГ.