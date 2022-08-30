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В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над людьми, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине.

Заклеенный пленкой транспарант с изображением человека в желто-голубой одежде, который нападает с ножом на другого, расположили на углу Пятой авеню и 68-й улицы. Неподалеку от этого места находится здание представительства России при ООН.

Данный плакат, как уточняется, также содержит угрозы. В пресс-службе полиции Нью-Йорка сообщили, что не получали обращений по поводу этого плаката. При этом в российском консульстве заявили, что вовсе не видели таких плакатов, передает РИА новости.

До этого Рамон Маркс в статье для The National Interest заявил, что США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине.

Автор напомнил, как во время холодной войны президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер «разыграли китайскую карту» для изоляции Советского Союза, и сравнил это с партнерством президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в попытке сдержать глобальное лидерство США.