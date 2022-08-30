VR списал все ходившие между Хельсинки и Петербургом поезда Allegro

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Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании всего подвижного состава и запасных частей, связанных с поездами Allegro. Об этом свидетельствуют данные из финансовой отчетности компании за первое полугодие.

— Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро, — говорится в сообщении.

Кроме того, на конец июня VR уменьшила объем грузоперевозок на российском направлении на 60 процентов, передает РИА Новости.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Финляндия не будет представлять интереса для туристов из России как страна для долгосрочных путешествий. При этом стоит ожидать высокого спроса на краткосрочные автобусные туры, кроме того, через Финляндию будет проще попасть в другие страны Европы.

Способов добраться в Финляндию будет немного, заметил Мельник. Так, единственным вариантом будут автобусы: поезд Allegro перестал ездить, и вряд ли его скоро запустят.