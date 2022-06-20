Скучная страна: что даст российским туристам открытие финской границы

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Финляндия не будет представлять интереса для туристов из России как страна для долгосрочных путешествий. При этом стоит ожидать высокого спроса на краткосрочные автобусные туры, кроме того, через Финляндию будет проще попасть в другие страны Европы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по туризму Николай Мельник, комментируя новость об открытии финской границы с 30 июня.

Специалист отметил, что Финляндия не подходит тем, кому интересны длительные туристические поездки.

— В плане туризма Финляндия особого интереса не представляет. Она скучная. В 16:00 жизнь замирает, и делать становится нечего. Сколько раз я был сам в Финляндии и лично это видел. До 16:00 люди все размеренные, а потом все уходят по домам греться у каминов. Финляндия будет интересна в период новогодних праздников: там и горнолыжные курорты, и резиденция финского Санта-Клауса, — рассказал специалист.

Ранее Финляндия у россиян традиционно была страной, в которой можно закупиться икрой и рыбой, отметил Мельник. Ближе к осени российские туристы ездили в Финляндию на сбор грибов, которые неинтересны местным жителям. Автобусные шопинг-туры на один–два дня снова будут пользоваться популярностью у россиян, уверен эксперт.

Также наиболее вероятен интерес к Финляндии как к государству, через которое можно улететь в другую европейскую страну, заметил собеседник «ВМ».

— Для наших туристов Финляндия интересна тем, что получение визы в эту страну максимально простое. Там не требуется бронь билетов или отелей. Достаточно российского паспорта, загранпаспорта, справки с места работы и медицинской страховки. Таким образом, откроется коридор, чтобы улететь в Европу. Если говорить про Санкт-Петербург, то оттуда можно будет доехать до Хельсинки, а уже там сесть на самолет в любую точку Европы, — рассказал специалист.

Как отметил эксперт, высока вероятность, что с 30 июня консульства действительно начнут оформлять все визы, включая туристические. В настоящий момент въезд в Финляндию разрешен в ограниченном количестве случаев: например, если в стране есть недвижимость или проживают близкие родственники. Также в Финляндию можно поехать на работу или для прохождения лечения, уточнил собеседник «ВМ».

Способов добраться в Финляндию будет немного, заметил Мельник.

— Единственным вариантом будут автобусы. Поезд «Аллегро» перестал ездить, и сомневаюсь, что его запустят быстро. Разве что ближе к концу июля или в августе. Авиарейсы не появятся, потому что все страны ЕС закрыли пространство для российских самолетов. В этих странах соблюдается международное право по фрахту самолетов. Самолеты у нас в основном находятся в лизинге, и, как только авиаборт прилетит в Хельсинки, есть риск, что рейс арестуют. Кроме того, Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО. Это тоже веский аргумент для Росавиации, — рассказал специалист.

Финские авиакомпании могут начать полеты в Россию, отметил собеседник «ВМ». Однако для многих иностранных государств до сих пор действует запрет на полеты в РФ, поэтому такой сценарий возможен не раньше осени, резюмировал Мельник.

Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, она вновь будет открыта для туризма с Россией. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе финского МВД.

— Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или результаты тестов на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.