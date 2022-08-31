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«Озлобленная женщина»: Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее «колхозницей»

Юлия Курганова
Общество
«Озлобленная женщина»: Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее «колхозницей»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Победительницу одной из «Фабрик звезд» Викторию Дайнеко раскритиковала продюсер и режиссер проекта Лина Арифулина.

Она признала, что артистка обладает хорошим вокалом, но вот привести ее образ в порядок было почти невозможно.

— Колхоз не вытравить, — сказала Арифулина в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Дайнеко хлестко отреагировала на данную жесткую критику, тоже особо не выбирая слова поделикатнее.

— Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего, — процитировала издание «Комсомольская правда» певицу.

Кабанов объяснил причину неудавшегося романа с Казановой. На всех телеэкранах страны почти 20 лет назад начался проект «Фабрика звезд». Зрители могли увидеть не только творческий путь будущих знаменитостей, но и их романы. Участник группы «Корни» Алексей Кабанов и вокалистка «Фабрики» Сати Казанова считались одной из популярнейших пар. Они были очень близки и проводили много времени вместе. Однако дальнейшего развития романа зрители так и не увидели.

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