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Турист погиб при осмотре старинного замка в Калининградской области

Юлия Курганова
Происшествия
Турист погиб при осмотре старинного замка в Калининградской области
Фото: shutterstock

Следователи в Калининградской области начали проверку после гибели туриста в замке Прейсиш-Эйлау. Об этом во вторник, 30 августа, сообщило региональное СУ Следственного комитета в Telegram-канале.

Уточняется, что пенсионер с родными приехал на отдых в регион из Республики Коми. При посещении замка Прейсиш-Эйлау, находясь внутри здания, он оступился и упал в цокольное помещение.

В этот же день пенсионер умер в больнице от полученных травм. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

19 августа сообщалось, что следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели мужчины при спуске с Мутновского вулкана в Елизовском районе. По предварительным данным, днем в четверг, 18 августа, во время спуска с Мутновского вулкана группы туристов из 20 человек 44-летний мужчина неожиданно почувствовал себя плохо и скончался на месте.

4 августа сообщалось, что гид группы туристов умер во время сплава по реке на Камчатке. 66-летний мужчина, прибывший 27 июля на Камчатку в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья, осуществлял прохождение пешего и водного маршрутов в Усть-Большерецком районе. При сплаве по реке Опале мужчине, вероятно, 1 августа, стало плохо, и он умер.

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