«На поминки никто не пришел»: дочь Мережко возмутилась поведением друзей отца

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко скончался 30 января 2022 года. Перед смертью он перенес операцию на ноге. По словам его дочери Марии, друзья не навещали отца в больнице, а затем не пришли на похороны.

Очень мало людей проводили артиста в последний путь. Наследница актера возмутилась, почему люди, которые много лет работали с ее отцом, не смогли прийти и организовать достойные похороны.

— На прощании почти никого не было, кроме актрисы Людмилы Зайцевой. Никас Сафронов пронес перед камерами папин портрет. Был по долгу службы депутат Евгений Герасимов. Был папин друг продюсер Дмитрий Антонов и все. Я больше скажу: никто не пришел на поминки, что совсем не в традициях. На подобных мероприятиях всегда собирается народ. Поминки мы устроили в Доме кино, который папа очень любил. Но за столом сидели мы вдвоем с братом. И долго не могли понять, в чем дело, где коллеги, которые много лет приходил в наш дом? — недоумевает Мария Мережко.

Она заявила, что не понимает, почему с отцом так некрасиво обошлись его друзья.

— Даже не знаю, как объяснить такое пренебрежение к отцу. Это человеческая лень, короткая память или зависть, желание пнуть умершего льва? — задалась вопросом дочь артиста.

По словам Марии Мережко, от отца стали отворачиваться знакомые еще тогда, когда он перенес инсульт, а до болезни родитель всем всегда был нужен, сообщает издание StarHit.

В первой половине 2022 года мир покинули великие люди, внесшие огромный вклад в мировую историю, науку и культуру. Больно и тяжело было прощаться с выдающимся политиком Владимиром Жириновским. Потряс уход из жизни исполнителя песни «Белые розы» Юрия Шатунова. Не стало российской актрисы Александры Яковлевой, которая так полюбилась ролями в кинокартинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи». «Вечерняя Москва» вспоминает отечественных знаменитостей, которые покинули этот мир в первом полугодии 2022-го.