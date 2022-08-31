Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании с 31 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жаркая погода в столице сменится дождями и понижением температуры. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в среду, 31 августа, столбики термометров в Москве опустятся до плюс 15–20 градусов, в Московской области — до 12–17 градусов тепла. Днем ожидается дождь с грозой. Синоптики отметили, что такая погода считается чуть холоднее нормы.

— В среду ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду, — сказано в сообщении.

С четверга, 1 сентября, ожидается дальнейшее похолодание. Температура ночью и утром в столице составит плюс 7–9 градусов, в Подмосковье — 5–10 градусов тепла. Днем температура в Москве будет плюс 12–14 градусов, по области прогнозируется до 16 градусов тепла, ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.