Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании с 31 августа

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании с 31 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жаркая погода в столице сменится дождями и понижением температуры. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в среду, 31 августа, столбики термометров в Москве опустятся до плюс 15–20 градусов, в Московской области — до 12–17 градусов тепла. Днем ожидается дождь с грозой. Синоптики отметили, что такая погода считается чуть холоднее нормы.

— В среду ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду, — сказано в сообщении.

С четверга, 1 сентября, ожидается дальнейшее похолодание. Температура ночью и утром в столице составит плюс 7–9 градусов, в Подмосковье — 5–10 градусов тепла. Днем температура в Москве будет плюс 12–14 градусов, по области прогнозируется до 16 градусов тепла, ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте