Благоустройство территории стартовало около станции Толстопальцево МЦД-4

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Сурикова Карта всех событий

Стартовали работы по благоустройству территории около станции Толстопальцево МЦД-4. Об этом в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная задача благоустройства в этом районе — сделать удобный пешеходный маршрут к недавно открывшейся станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары и обустроим новые, — сказал представитель мэрии.

Уточняется, что работы пройдут на улицах Советской, Центральной, Калинина, Гагарина, Сурикова, в Вишневом проезде и проектируемом проезде — от улицы Калинина до улицы Сурикова. Также специалисты заменят покрытие проезжей части, сделают дополнительные пешеходные переходы и оборудуют их опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток зебра и находящиеся на ней пешеходы были заметнее для водителей.

Кроме того, все воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. На прилегающей территории высадят около 90 деревьев и порядка 3 тысяч кустарников.

Также там разобьют газон площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Завершить все работы по благоустройству планируется в следующем году.

До этого сообщалось, что специалисты завершили работы по благоустройству территории возле станции БКЛ метро «Каширская». Уточняется, что работы по улучшению пешеходной доступности проводились в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.