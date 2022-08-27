Завершено благоустройство территории около станции БКЛ метро «Каширская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

Специалисты завершили работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каширская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 27 августа.

Уточняется, что работы по улучшению пешеходной доступности проводились в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.

— С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их удобными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города. В рамках проекта создали комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции БКЛ «Каширская» до одного из любимых мест отдыха горожан на юге столицы — музея-заповедника «Коломенское», — рассказал Бирюков.

По его словам, специалисты привели в порядок тротуары и дорожки в скверах, а на проезжей части у сквера между станцией метро «Каширская» и музеем-заповедником «Коломенское» и на прилегающей к нему парковке заменили асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, уличное освещение около станции полностью обновили и поставили свыше 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта установлено два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

16 августа стартовали работы по благоустройству территорий возле станции БКЛ «Марьина Роща». По словам Бирюкова, для пассажиров общественного транспорта появятся восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.