Ефимов: Обороты предприятий сферы услуг Москвы выросли на 19,6 процента

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Обороты столичных предприятий сферы услуг в январе–июле достигли 5,36 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го рост составил 19,6 процента в текущих ценах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 31 августа.

— Наибольший прирост выручки показали организации культуры, досуга, спорта и СМИ. Их оборот за 7 месяцев составил 132,8 миллиарда рублей, что на 52,4 процента больше, чем в январе–июле 2021 года, — сказал представитель мэрии.

Сфера общепита увеличила выручку на 44,6 процента — до 291,7 миллиарда рублей, турагентства заработали на 39,6 процента больше, чем год назад, — 353,8 миллиарда рублей. При этом оборот гостиниц вырос на 32,1 процента — до 52,7 миллиарда рублей, пояснил он.

В июле показатели во многих сферах услуг также демонстрировали впечатляющую динамику по сравнению с прошлым годом, когда в столице действовали антиковидные меры. Так, по словам Ефимова, в прошлом месяце выручка организаций сферы услуг достигла 818,9 миллиарда рублей.

Лидером по приросту выручки стал общепит, обороты которого за месяц составили 47,2 миллиарда рублей, что на 81,6 процента больше, чем год назад. Сферы культуры, СМИ, досуга и спорта увеличили объемы продаж на 69,1 процента — до 19,5 миллиарда рублей. А гостиницы и турагентства — на 49,6 процента, до 92,9 миллиарда рублей.

Кроме того, в июле существенно выросла посещаемость ресторанов и кафе Москвы. Так, количество чеков за месяц достигло 69 миллионов, что более чем наполовину выше прошлогодних результатов.

У турагентств количество транзакций в июле тоже вполовину превысило прошлогодний уровень и составило 6 миллионов. Число бронирований гостиниц увеличилось на 35 процентов — до 1,48 миллиона чеков, резюмировал Ефимов.

До этого сообщалось, что производственные объекты общей площадью 63 тысячи квадратных метров ввели в Москве с января по июнь. Благодаря этому появилось более 400 рабочих мест. Например, в ТиНАО построили новый корпус предприятия «Синикон».