Сергунина: Свыше 55 тысяч москвичей присоединились к проекту «Город заданий»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К проекту «Город заданий» уже присоединились свыше 55 тысяч человек, он позволяет контролировать работу различных служб, а также участвовать в акциях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 31 августа.

— Они не только делают город лучше, но и помогают обучать нейросеть. Впоследствии система сама сможет выявлять участки, требующие внимания профильных городских служб, — сказала заммэра.

Так, искусственный интеллект умеет находить 20 типов недочетов, включая неубранные территории и ямы на дорогах. При этом участники проекта за 7 месяцев выполнили задания более 500 тысяч раз.

Сергунина отметила, что на сайте проекта доступно более 300 онлайн- и офлайн-заданий. Например, интернет-акция «Чистый город», в которой участникам представлена серия фотографий — на снимках им нужно найти и указать недочеты.

Среди офлайн-заданий — фотосъемка для участия в акции «Мой двор» проекта «Активный гражданин». Участникам, как уточняется, нужно сделать фото в своем дворе.

Проект «Популяризация отдыха на природных и озелененных территориях Москвы» предполагает прогулку по любой зеленой зоне столицы — горожанам предлагается сделать 4 фотографии природы в пределах выбранной локации и опубликовать пост в соцсети. Кроме того, есть и задания, мотивирующие москвичей активнее заниматься спортом.

За выполнение заданий участники получают баллы, которые можно обменять на призы и подарки или потратить на благотворительность. Также пользователям доступны промокоды для покупок в сетевых магазинах продуктов, товаров для дома, одежды и обуви, пополнения карты «Тройка», аренды самоката и приобретения сувениров с символикой «Активного гражданина».

Для участия необходимо зарегистрироваться на mos.ru и получить полную учетную запись. Список заданий появится после авторизации на сайте проекта, резюмировала Сергунина.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили о старте серии голосований в рамках проекта «Активный гражданин», посвященных выбору названий для станций столичного метрополитена и улиц.