Диетолог отнесла плов к самому вредному сочетанию продуктов

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Сочетание продуктов, в которых содержатся жиры, углеводы и соль, является наиболее вредным для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

— Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относится: жареная картошка, плов (в нем содержится много углеводов, жира, масла и соли), макароны (углеводы, заправленные жирными заправками, с добавлением соли), — отметила эксперт.

По ее словам, подобные сочетания продуктов провоцируют появление лишнего веса и отеков.

Врач пояснила, что к вредным можно отнести все сочетания продуктов, в результате которых образуется высококалорийное блюдо. Избыточное питание становится причиной ожирения, эпидемия которого длится уже не один десяток лет, подчеркнула она. Врач предупредила, что вслед за избыточным весом начинают проявляться все остальные болезни цивилизации, в том числе гипертония и сахарный диабет.

При этом, добавила Тихомирова, желудочно-кишечный тракт человека эволюционно формировался таким образом, что может переваривать совершенно любую пищу, передают «Известия».

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