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Новый раздел о финансовой грамотности появился на портале «Открытый бюджет города Москвы»

Александр Афонин
Город
Новый раздел о финансовой грамотности появился на портале «Открытый бюджет города Москвы»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Департамент финансов города продолжает развивать и совершенствовать портал «Открытый бюджет города Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 31 августа.

— Мы тщательно подходим к созданию контента и размещаем только проверенные и актуальные данные, которые смогут помочь москвичам в разных жизненных ситуациях. В ближайших планах — расширение тематик раздела и публикация новых материалов, — сказала руководитель городского департамента финансов Елена Заббарова.

Отмечается, что сегодня на портале появился новый раздел, посвященный финансовой грамотности. Его разработка проводилась при участии профильных экспертов и партнеров ведомства, среди которых Банка России и Федеральная налоговая служба, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице подошел к концу девятый Всероссийский конкурс «Бюджет для граждан». В рамках проекта юные участники рассказали, как эффективно повысить уровень бюджетной и финансовой грамотности населения.

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