Более 10 тысяч подростков приняли участие в проектах центра «Моя карьера» за четыре года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 10 тысяч столичных подростков посетили бесплатные профориентационные проекты «Лето моей карьеры», «PROгероев» и «Стажировки» за четыре года их работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 31 августа.

— Наши проекты знакомят подростков со специалистами разных отраслей, дают возможность почувствовать себя в профессии, поработать в команде, развить личностные компетенции, необходимые для более осознанного выбора и достижения успеха в интересующей сфере деятельности, — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Отмечается, что благодаря проектам центра занятости юные москвичи могли познакомиться с профессиями архитектора, мастера общестроительных работ, электромонтажника, соцработника, бариста и другими. Кроме того, у них есть возможность посетить оплачиваемые стажировки в более чем 400 городских организациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что центр занятости населения «Моя работа» активно взаимодействует с IKEA на фоне массового высвобождения ее сотрудников. На данный момент специалисты уже подобрали вакансии бывшим работникам шведского ретейлера в других организациях.