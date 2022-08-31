«Ссоры не изменят этого»: в королевской семье обеспокоены интервью Меган Маркл

Фото: flickr/number10gov

Накануне вышло новое интервью американской актрисы и фотомодели Меган Маркл, где она заявила, что ее супруг принц Гарри «потерял отца» из-за выхода из королевской семьи. Инсайдеры сообщили о нарастающем беспокойстве среди Виндзоров.

— Принц Чарльз считает, что у него до сих пор два сына и никакие ссоры не изменят этого. Он любит Гарри, он волнуется за него и боится того, что происходит в их отношениях. Ему грустно из-за этих интервью и из-за того, что сын отвернулся от родных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что принцы Чарльз и Уильям, а также королева Елизавета II обеспокоены нынешним состоянием их родственника. Они считают, что Гарри «отрезан» от внешнего мира. Он перестал контактировать с семьей, со старыми друзьями, а нынешний круг общения заключается в Меган Маркл, передает ELLE.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал откровенное интервью экс-герцогини Сассекской для журнала The Cut, где она пожаловалась на негативное отношение королевской семьи к себе. По его словам, Меган Маркл, выбрав самый дешевый и эгоистичный путь становления, пытается эксплуатировать образ принцессы Дианы, чтобы быть интересной обществу.