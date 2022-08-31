«Пиарится на отсветах Дианы»: психолог объяснил, зачем Меган Маркл скандалит с королевской семьей

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Меган Маркл, выбрав самый дешевый и эгоистичный путь становления, пытается эксплуатировать образ принцессы Дианы, чтобы быть интересной обществу. Такое мнение высказал психолог Андрей Зберовский, комментируя откровенное интервью экс-герцогини Сассекской для журнала The Cut, где она пожаловалась на негативное отношение королевской семьи к себе.

Собеседник «ВМ» уверен, что Меган Маркл, став членом семьи Виндзоров, не могла не понимать: общество интересуется жизнью монархов, внимание всегда приковано к персонам, приближенным к короне, а любые скандалы будут активно обсуждаться.

— Люди всегда ждут грязных и скандальных подробностей. Вот уже второе десятилетие сохраняется интерес к тайнам королевской семьи, а Маркл просто эксплуатирует этот запрос ради своих целей. Она использует образ и имя Дианы, чтобы быть интересной обществу, примеряет на себя ее судьбу. Таким образом, она нашла самый дешевый способ самопиара, — объяснил Зберовский.

В то же время, как заметил психолог, не гнушаются использовать методы Маркл и остальные члены знаменитого рода.

— По большому счету вся королевская семья пиарится на отсветах, которые остались после принцессы Дианы, — говорит он. — При всем своем самодурстве и взбалмошности Диана успела стать брендом. У нее трагическая судьба, много тайн, связанных с ее смертью. И сложилась некая традиция после гибели Дианы — следить за жизнью королевской семьи. Тем более они сами дают новые поводы. Этим и объясняется такой живой интерес к членам британской короны.

Эксперт отметил, что обывателям особенно интересны «самые грязные и скандальные подробности» происходящего за воротами Букингемского дворца.

— Став членом королевской семьи, Маркл должна была бы работать на монархию и соблюдать принципы, которые приняты в традициях этого именитого рода. А она повела себя как настоящая американка с феминистским началом: отказалась соблюдать традиции, еще и переманила на свою сторону супруга, — напомнил собеседник «ВМ».

По словам психолога, сам принц Гарри оказался безвольным и бесхарактерным персонажем. Эксперт допустил, что отношения пары могут продлиться недолго после отлучения супругов от званий и титулов. Но даже эту ситуацию, уверен эксперт, Маркл использует для того, чтобы обрушить новые шокирующие интервью на многомиллионную армию поклонников.

Пользователи Сети часто сравнивают Маркл с принцессой Дианой, которая тоже настрадалась от знаменитого рода. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько подобные параллели допустимы. По словам музыкального критика и телеведущего Ильи Легостаева, сравнение Меган с леди Ди — надуманная история.