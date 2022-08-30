«Недоледи Ди»: почему неправильно сравнивать Меган Маркл с принцессой Дианой

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Обложку нового выпуска журнала The Cut украсила собой супруга принца Гарри Меган Маркл, которая в очередной раз поразила мир новым откровенным интервью. Герцогиня Сассекская рассказала изданию о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время жизни в королевской семье.

Выяснилось, что аристократия и элита были отнюдь не в восторге от присутствия экс-актрисы в их кругах. А члены королевской семьи выражали неуважение по отношению к ней на протяжении всего времени. В свою очередь сама Меган тоже не стесняется в выражениях и нелестно отзывается о королевской семье. Некоторые пользователи Сети сравнивают Маркл с принцессой Дианой, которая тоже настрадалась от знаменитого рода. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько подобные параллели допустимы и зачем Маркл делает провокационные заявления в СМИ.

По словам музыкального критика и телеведущего Ильи Легостаева, сравнение Меган с принцессой Дианой — надуманная история.

— У Дианы всегда была насыщенная общественная жизнь. Она была неравнодушна к тому, как живут люди, к их боли, переживаниям, трагедиям. Леди Ди всегда старалась помочь людям, которых некому было поддержать. Именно эти доброта и благородство Дианы так растрогали людей, поэтому ее и прозвали народной принцессой. А Меган Маркл воспринимают исключительно в качестве «охмурительницы» королевского отпрыска и не более того, — заявил Легостаев.

По словам собеседника «ВМ», Меган, конечно, досталось от королевской семьи, она попала под их «жесткий прессинг», но она осознавала, что пришла в качестве невесты в титулованный род, где существуют определенные жизненные стандарты, нравы и тип поведения. Ее ошибка, как считает эксперт, в том, что она пыталась все время игнорировать требования, которые обязана была соблюдать. Что хуже всего, что она понимала, какие последствия могут возникнуть в дальнейшем.

— Складывается впечатление, что Маркл преследовала исключительно корыстные цели, а не гуманитарные или амурные. В целом парочка — Меган и Гарри — вела себя как настоящие панк-рокеры в этом благопристойном королевском интерьере. Это отчасти весело, конечно, за таким интересно наблюдать, поэтому они вызывают такой живой интерес. Но при этом они оставались лицемерами, которые действовали по двойным стандартам: пытались быть независимыми, но обижались, когда им не предоставляли самолет от лица монархии или не выделяли охрану.

В глазах общественности они, скорее, лицемеры, чем обиженные и несчастные люди, полагает Легостаев.

— Поэтому сравнивать Маркл с Дианой совершенно неправильно, она недоледи. В этом и вся беда, — уверен эксперт.

Собеседник «ВМ» также объяснил причину внезапного «оживления» Маркл, чье имя вновь у всех на слуху.

— Так как финансирование пара от монархии более не получает, а жить им хочется на широкую ногу, Меган целенаправленно использует любые методы самопиара, чтобы активнее продвигать свои подкасты и проекты на разных платформах. У нее есть контракты Netflix, и чем активнее она раскрутится в СМИ сейчас, тем успешнее будет продаваться продукт, — заключил критик.

В заключение Легостаев добавил, что Меган Маркл действует как стратег и неоднократно будет использовать любые шансы, чтобы как можно дольше не сходить с полос газет и сайтов информационных агентств.