Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Недоледи Ди»: почему неправильно сравнивать Меган Маркл с принцессой Дианой

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Недоледи Ди»: почему неправильно сравнивать Меган Маркл с принцессой Дианой
Фото: flickr/number10gov

Обложку нового выпуска журнала The Cut украсила собой супруга принца Гарри Меган Маркл, которая в очередной раз поразила мир новым откровенным интервью. Герцогиня Сассекская рассказала изданию о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время жизни в королевской семье.

Выяснилось, что аристократия и элита были отнюдь не в восторге от присутствия экс-актрисы в их кругах. А члены королевской семьи выражали неуважение по отношению к ней на протяжении всего времени. В свою очередь сама Меган тоже не стесняется в выражениях и нелестно отзывается о королевской семье. Некоторые пользователи Сети сравнивают Маркл с принцессой Дианой, которая тоже настрадалась от знаменитого рода. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько подобные параллели допустимы и зачем Маркл делает провокационные заявления в СМИ.

По словам музыкального критика и телеведущего Ильи Легостаева, сравнение Меган с принцессой Дианой — надуманная история.

— У Дианы всегда была насыщенная общественная жизнь. Она была неравнодушна к тому, как живут люди, к их боли, переживаниям, трагедиям. Леди Ди всегда старалась помочь людям, которых некому было поддержать. Именно эти доброта и благородство Дианы так растрогали людей, поэтому ее и прозвали народной принцессой. А Меган Маркл воспринимают исключительно в качестве «охмурительницы» королевского отпрыска и не более того, — заявил Легостаев.

По словам собеседника «ВМ», Меган, конечно, досталось от королевской семьи, она попала под их «жесткий прессинг», но она осознавала, что пришла в качестве невесты в титулованный род, где существуют определенные жизненные стандарты, нравы и тип поведения. Ее ошибка, как считает эксперт, в том, что она пыталась все время игнорировать требования, которые обязана была соблюдать. Что хуже всего, что она понимала, какие последствия могут возникнуть в дальнейшем.

— Складывается впечатление, что Маркл преследовала исключительно корыстные цели, а не гуманитарные или амурные. В целом парочка — Меган и Гарри — вела себя как настоящие панк-рокеры в этом благопристойном королевском интерьере. Это отчасти весело, конечно, за таким интересно наблюдать, поэтому они вызывают такой живой интерес. Но при этом они оставались лицемерами, которые действовали по двойным стандартам: пытались быть независимыми, но обижались, когда им не предоставляли самолет от лица монархии или не выделяли охрану.

В глазах общественности они, скорее, лицемеры, чем обиженные и несчастные люди, полагает Легостаев.

— Поэтому сравнивать Маркл с Дианой совершенно неправильно, она недоледи. В этом и вся беда, — уверен эксперт.

Собеседник «ВМ» также объяснил причину внезапного «оживления» Маркл, чье имя вновь у всех на слуху.

— Так как финансирование пара от монархии более не получает, а жить им хочется на широкую ногу, Меган целенаправленно использует любые методы самопиара, чтобы активнее продвигать свои подкасты и проекты на разных платформах. У нее есть контракты Netflix, и чем активнее она раскрутится в СМИ сейчас, тем успешнее будет продаваться продукт, — заключил критик.

В заключение Легостаев добавил, что Меган Маркл действует как стратег и неоднократно будет использовать любые шансы, чтобы как можно дольше не сходить с полос газет и сайтов информационных агентств.

Принц Чарльз Меган Маркл звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте