Купить билет на новый речной маршрут «Лужники» можно на сайте «Суда сюда!»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На сайте «Суда сюда!» появилась возможность покупки билета на новый речной маршрут «Лужники». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе компании «СберТройка».

— Сегодня мы подключили еще один парковый маршрут с остановками на причалах «Зарядье», «Лужники-Центральный», Нескучный сад. Лето пока не закончилось, поэтому предлагаем насладиться водным путешествием и купить билеты в несколько кликов на сайте «Суда сюда!» — сказала генеральный директор ООО «СберТройка» Валерия Матюхина.

Длительность прогулки составит два часа десять минут. Отправление будет происходить от причала «Зарядье». Стоимость билетов составит от 200 до 1200 рублей. Точная цена зависит от остановки и категории билета.

На сайте «Суда сюда!» оплатить билеты можно с помощью банковской карты. Кроме того, москвичи смогут приобрести проездные в кассах на Северном речном вокзале, причалах «Китай-город» и «Киевский», а также на борту. Там оплатить билеты можно картой «Тройкой».

До этого сообщалось, что в столице появился новый прогулочный маршрут по Москве-реке «Лужники». Пассажиры смогут увидеть парк «Зарядье», стадион «Лужники» и Нескучный сад.