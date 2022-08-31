Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

По ее словам, трагедия произошла 30 августа в районе 19 часов в доме по улице 800-летия Москвы. Ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По факту гибели девочки Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку, в течение которой проконтролирует выяснение всех обстоятельств трагедии и примет процессуальное решение.

Другой двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на десятом этаже в Подмосковье 3 августа.