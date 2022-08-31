Рафик Загрутдинов: развязка МКАД с Липецкой улицей готова на треть

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой выполнены на 31 процент. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время строители ведут работы по перекладке теплосети, устройству дорожного полотна правопоротного съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 Москва — Дон, сооружению опор путепроводов, а также монтажу балок железобетонных пролетных строений, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, на пересечении МКАД с улицей Липецкая будет построено и реконструировано почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель, который будет вести с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М-4 «Дон». Кроме того на участке с 26-го по 31-й километр МКАД будут возведены двухполосные боковые проезды с внутренней и внешней стороны. Также строители реконструируют съезды на прилегающие улицы с Липецкой улицы, а для пешеходов построят четыре надземных перехода.

— Обновленная развязка увеличит пропускную способность южного участка МКАД и Липецкой улицы, — отметил Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что дорожная ситуация улучшится для жителей районов Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также Ленинского округа Подмосковья.

Глава департамента пояснил, что строительство идет параллельно с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья.

Накануне сообщалось, что в районе Нагатино-Садовники построят дорогу в рамках реализации программы реновации.