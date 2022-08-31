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Ефимов: Московский эндокринный завод модернизирует свой лабораторный комплекс

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Московский эндокринный завод модернизирует свой лабораторный комплекс
Фото: Пресс-служба

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») расширит и модернизирует три этажа лабораторного комплекса в ЮВАО. Об этом в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ведущее предприятие фармацевтической промышленности столицы модернизирует почти 1,3 тысячи квадратных метров своего лабораторного комплекса и направит на эти цели около 130 миллионов рублей. В результате там появится 88 новых рабочих мест, — отметил он.

По словам Ефимова, в настоящее время 75 процентов лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. При этом расширение лабораторных мощностей ускорит входной и выпускающий контроль качества сырья и готовой продукции.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на предприятии будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

Планируемый объем инвестиций на эти цели оценивается в 1 миллиард рублей. В свою очередь генеральный директор ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев отметил, что осуществляемые предприятием инвестиционные проекты направлены на решение задач по снижению импортозависимости.

С начала года в Москве увеличилось производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в 3,3 раза.

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