Столичные врачи вылечили от коронавируса 8696 пациентов за сутки

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Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 8696 человек. Об этом в среду, 31 августа, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в городе выявили 8518 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 31 пациент с коронавирусом скончался, а 359 были госпитализированы в медицинские учреждения, уточнили на портале.

Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. При «омикроне» не возникает случаев мультивоспалительного синдрома, ранее встречавшихся очень часто.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов.