«Сам себе отстрелит ногу»: можно ли назвать антироссийские санкции эффективными

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал западные санкции в отношении РФ эффективными. Немецкий политик считает, что единый ответ Европы на украинский конфликт удивил президента России Владимира Путина. Но при этом лидер ФРГ не упоминает того факта, что антироссийские санкции в большей степени имеют влияние на самих жителей Европы. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Олаф Шольц не отмечает того факта, что антироссийские санкции бьют по гражданам Германии и всей Европы. В первую очередь растут цены. Я не очень знаю, что господин Шольц имел в виду, говоря об эффективности санкций. Поскольку даже по западным подсчетам экономика РФ снизилась всего на четыре процента. Уровень цен в Европе при этом вырос в разы. Я не понимаю, что канцлер Германии считает эффективностью. Когда он себе отстрелит ногу, чтобы попасть нам в палец? Это тоже можно считать эффективностью, вопрос лишь в формулировке терминов, — разъяснил он.

При этом эксперт отмечает, что сегодняшние санкции в большей степени бьют по Европе. По его словам, подобную задачу и преследовали американские политики.

— Понятно, что они очень эффективны для американцев, поскольку их задача была ударить по Европе. Эту задачу они и выполнили. Но почему это эффективно для Германии — вопрос открытый, — сказал он.

Также Журавлев считает, что Шольцу максимально невыгодно признавать потери с европейской стороны, поскольку население стран станет больше возмущаться.

— Есть фраза «В доме повешенного не говорят о веревке» (фраза взята из романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса — прим. «ВМ»). Если Шольц начнет говорить, что санкции бьют по немцам, то ему зададут естественный вопрос: «А как ты на это согласился?». Как политик он не может себе позволить задать этот вопрос, тогда он окажется в очень неприятном положении. Шольц поэтому изображает, что не замечает влияния санкций. Если он заметит, то это создаст вопросы к нему от его же избирателей, — пояснил специалист.

По мнению канцлера, санкции — важное средство давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт. Однако собеседник «ВМ» уверен, что у стран Европы не получится повлиять на продолжение спецоперации.

— Так как санкции не влияют на нашу экономику, то и не смогут повлиять на политику. Санкции повлияли бы, если бы у нас после них кончилась экономика, мы бы не могли воевать. Но этого не случается. Экономика России вполне себе жива. Поэтому санкции ни на что не влияют, кроме как на жизнь европейцев, — подытожил Журавлев.