Шольц заявил, что санкции Запада против России правильны и эффективны

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что западные санкции против РФ эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт удивил президента России Владимира Путина.

— Западные санкции эффективны и правильны, — заявил он в интервью немецкому изданию Magdeburger Volksstimme.

Также канцлер отметил, что санкции являются важным средством давления на Москву для того, чтобы завершить конфликт на Украине.

По словам Шольца, Россия теперь отрезана от мирового технологического прогресса. И чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен РФ.

— Для меня о выходе Германии из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи, — подчеркнул канцлер.

29 августа Шольц предложил расширить границы Европейского союза с помощью включения в объединение Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии.

До этого глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что власти Эстонии представили Еврокомиссии свои предложения для очередного пакета санкций в отношении России, которые касаются в том числе сфер энергетики, торговли и ограничений на систему SWIFT. По его мнению, ограничения хоть и работают, однако «их недостаточно».